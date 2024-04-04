Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Те, кто является заказчиками теракта в подмосковном «Крокусе», преследовали одну цель — нанести ущерб единству России, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России. Lenta.ru

«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!», - отметил глава государства. ТАСС

Кроме того, Путин считает, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Вечерняя Москва