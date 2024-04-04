Лавров: перехваты показывают, что военным ВСУ удобнее говорить по-русски

Перехваты переговоров украинских военных на линии фронта показывают, что даже им удобнее разговаривать на русском языке, но власти в Киеве насаждают свои порядки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине. ТАСС

По его словам, подавляющее большинство украинцев в быту также говорит на русском, потому что им так удобно. Однако, отметил министр, украинские власти все равно ломают народ «через колено» для того, чтобы люди забыли свой язык, в частности, вводя соответствующие административные санкции. Российская газета

Лавров добавил, что даже если вы будете разговаривать в школе на русском языке во время перемен, вам могут вменить административное нарушение. В частности, Лавров обратил внимание, что недавно мэром Киева Виталием Кличко было принято постановление, по которому никакие мероприятия не могут проводиться в столице Украины на русском языке. Деловая газета «Взгляд»