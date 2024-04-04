Песков рассказал об эффективности работы Путина в формате ВКС

Владимир Путин комбинирует очные мероприятия и формат видео-конференц-связи, который порой оказывается более эффективным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Вы видите, что президент в своем графике комбинирует и прямую форму общения, и продолжает работать в формате ВКС. Зачастую работа в формате ВКС оказывается действительно эффективно", - сказал Песков журналистам.

Он привел в качестве примера разговор президента по ВКС с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

"С точки зрения оперативности обсудить с ним текущие вопросы, выслушать доклад о положении дел в регионе иногда лучше посредством видеоконференции. Это и губернатору не нужно ехать сюда, да и меньше времени на это уходит. То есть в данном случае речь идет о комбинировании различных форм работы, задействовании в том числе и формата видеоконференции. И то, и другое оказывается эффективным", - пояснил представитель Кремля.

Напомним, 3 апреля Владимир Путин пообщался по ВКС не только с Лимаренко, но и с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.