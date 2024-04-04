Контакты между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном сейчас не планируются, но российский лидер открыт к диалогу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Сейчас каких-либо планов по проведению контактов на высшем уровне [с Францией] нет», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ. Газета.Ru

«Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет интерес к развитию диалога», — подчеркнул Песков. Ura.Ru