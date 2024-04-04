Песков заявил, что отношения РФ и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Отношения России и Североатлантического альянса (НАТО) скатились на уровень прямой конфронтации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, альянс сам по себе уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также считает Североатлантический альянс дестабилизирующим фактором на Европейском континенте, который не способствует безопасности.