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Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России
© РИА Новости
"Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня он начнет публичную часть своего рабочего дня с выступления на XII съезде ФНПР - Федерации независимых профсоюзов России", - сказал Песков.

По его словам, на мероприятии ожидается выступление Путина и главы ФНПР Михаила Шмакова.

"Будет достаточно большое выступление президента", - пообещал представитель Кремля.
Политика
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