Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня он начнет публичную часть своего рабочего дня с выступления на XII съезде ФНПР - Федерации независимых профсоюзов России", - сказал Песков.

По его словам, на мероприятии ожидается выступление Путина и главы ФНПР Михаила Шмакова.