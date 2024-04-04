Лавров прокомментировал обсуждения «формулы Зеленского»

Мирные предложения Китая, ЮАР, Бразилии и Лиги арабских государств по Украине не учитываются и не будут учитываться Западом на встречах по "формуле мира" Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине. ТАСС

«Эта формула не предполагает никаких компромиссов, альтернатив (...) Она полностью игнорирует сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения, которые прозвучали в свое время от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств. Все это выслушивается, но ни коим образом не учитывается и не будет учитываться», — рассказал дипломат. Lenta.ru

Ранее глава МИД РФ заявлял, что Запад пытается «охмурить» страны глобального большинства, чтобы те присоединились к «формуле мира». Однако, по его мнению, это совершенно тупиковая инициатива. Деловая газета «Взгляд»