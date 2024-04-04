Министр обороны России Сергей Шойгу по просьбе французской стороны провел 3 апреля телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Во время разговора были затронуты темы, связанные с терактом в «Крокусе», возможной отправкой французской армии на Украину и мирными переговорами с Киевом. URA.RU рассказало, что именно обсуждали министры двух стран.

О расследовании теракта в «Крокусе»

Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом, который 22 марта произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Он настойчиво старался убедить в том, что Украина и страны Запада не причастны к этому происшествию, перекладывая ответственность на ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

На этот заявление Сергей Шойгу сообщил, что начатое после совершения теракта расследование будет доведено до конца, а всех виновных накажут. Он отметил, что в этом происшествие имеются сведения об украинском следе в организации теракта. По словам министра обороны РФ, страна рассчитывает, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — привели слова российского министра в пресс-службе Минобороны РФ.

Об отправке французской армии на Украину

Министр обороны РФ в телефонном разговоре сообщил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы самой Франции. Была отмечена готовность к диалогу по Киеву. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Также было подмечено, что проведение встречи в Женеве без участия России считается бессмысленным.

Ранее стало известно, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Уточнялось, что беседа состоялась по настоянию французской стороны. Во время разговора французский министр решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность семьям жертвам. Кроме того, он отметил, что Париж не обладает данными о связи Украины с терактом.