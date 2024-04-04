Российский посол счел преувеличением слова о предвоенном периоде в ЕС

Российский посол в Лондоне Андрей Келин считает, что заявления нескольких европейских политиков о вступлении Евросоюза в предвоенный период являются преувеличением. Об этом дипломат рассказал в интервью британской радиостанции LBC. Газета.Ru

«Это крайнее преувеличение. Мы должны решить проблему Украины, которая стала своего рода тараном, используемым против России», - отметил Келин в интервью британской радиостанции LBC. «В Европе нет предвоенной ситуации, а есть проблема между Россией и Украиной, которая должна быть решена. Все остальное - это чистой воды домыслы», - добавил он, напомнив про заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии у Москвы стремления вести конфликт с НАТО. ТАСС

С заявлением о том, что Европа вступила в предвоенную эпоху, выступил на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск. Российская газета