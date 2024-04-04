Названа причина отсутствия диалога между Россией и странами НАТО

Диалог между Россией и НАТО не поддерживается из-за курса альянса на подрыв безопасности РФ, сообщил РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

По словам дипломата, он не возобновится до тех пор, пока США и их союзники не изменят свою агрессивную риторику.

«В сложившейся ситуации диалог между Россией и НАТО не поддерживается. Очевидно, сложно говорить о его возобновлении до тех пор, пока США и их союзники не откажутся от агрессивного курса на подрыв безопасности России и нанесение ей "стратегического поражения"», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что канал на случай экстренной необходимости остается открытым. По его словам, передать экстренную информацию можно в том числе через посольство в Брюсселе.

Путин рассказал о главном обмане НАТО

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что НАТО выбрала Россию в качестве цели для своей агрессивной политики, тогда как Украина выступает лишь антироссийским инструментом Альянса. По ее словам, заявление генсека блока Йенса Столтенберга об обязательных поставках вооружений Киеву подтверждает это.

4 апреля наступает 75-летний юбилей со дня учреждения Организации Североатлантического договора. Накануне этой даты Столтенберг заявил, что военные поставки стран — членов НАТО Украине должны идти не на добровольной основе, а в обязательном порядке. Он также пообещал Киеву членство в Альянсе.