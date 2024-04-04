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Полянский: Россия поддерживает принятие Палестины в состав ООН

Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединённых Наций.

Полянский: Россия поддерживает принятие Палестины в состав ООН
© РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, палестинцы попросили Генсекретаря ООН возобновить процесс рассмотрения их заявки на членство, запущенный ещё в 2011 году.

«Давно назревшее решение! Мы его, конечно же, всячески поддерживаем», — сказал Полянский.

Также он заявил, что США и Британия отказались обсуждать документ об ударе Израиля по Сирии.

Политика
Дмитрий Полянский
ООН
Палестинская Территория, Оккупированная
Израиль
Сирийская Арабская Республика
Соединенные Штаты