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В РСМД предрекли продление санкций против России на десятилетия вперед

Быстрой отмены санкций в отношении России не последует, даже в случае достижения определенных политических соглашений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.

РСМД: быстрой отмены санкций против России не будет
© РИА Новости

По его словам, ограничительные меры в адрес Москвы могут остаться на десятилетия. Антироссийские санкции могут продолжаться аналогично ограничениям, которые 45 лет действуют против Ирана. Их рост или сокращение может происходить, но их сущность остается неизменной.

Как отметил эксперт, экономика РФ быстро адаптировалась к санкциям и начала активно перестраивать свою торгово-экономическую деятельность на восток. Это стало возможным благодаря развитию рыночной экономики за последние 30 лет, что позволяет эффективно реагировать на различные вызовы. Тимофеев считает, что советская экономика не смогла бы так же устойчиво противостоять действующим санкциям.

Политика
Иван Тимофеев
Москва
Иран, Исламская Республика
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