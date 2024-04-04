РСМД: быстрой отмены санкций против России не будет

Быстрой отмены санкций в отношении России не последует, даже в случае достижения определенных политических соглашений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.

По его словам, ограничительные меры в адрес Москвы могут остаться на десятилетия. Антироссийские санкции могут продолжаться аналогично ограничениям, которые 45 лет действуют против Ирана. Их рост или сокращение может происходить, но их сущность остается неизменной.

Как отметил эксперт, экономика РФ быстро адаптировалась к санкциям и начала активно перестраивать свою торгово-экономическую деятельность на восток. Это стало возможным благодаря развитию рыночной экономики за последние 30 лет, что позволяет эффективно реагировать на различные вызовы. Тимофеев считает, что советская экономика не смогла бы так же устойчиво противостоять действующим санкциям.