Кадыров поручил чиновникам оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Чиновникам Чечни следует оплатить долги жителей республики в магазинах. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров на совещании по вопросам социально-экономического развития. Он обратил внимание, что многие жители из-за нехватки средств вынуждены брать товары в долг.

Кадыров поручил чиновникам взять в работу участки и помочь гражданам расплатиться с обязательствами.

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«Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», - сказал глава республики в видеообращении в Telegram.

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном построят район, который назовут в честь президента России Владимира Путина. Там возведут 130 многоквартирных домов общей площадью более двух миллионов квадратных метров, отмечает «Радиоточка НСН».