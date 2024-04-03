Путин назначил нового гендиректора Российского научного фонда

Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда на пять лет Владимира Беспалова.

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Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю: 1. Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда ректору Московского государственного университета (МГУ) Виктору Садовничему.