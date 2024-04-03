Путин назначил нового гендиректора Российского научного фонда

Путин назначил Беспалова гендиректором Российского научного фонда
Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда на пять лет Владимира Беспалова.
Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановляю: 1. Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — говорится в документе.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда ректору Московского государственного университета (МГУ) Виктору Садовничему.