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В Кремле анонсировали мероприятие с участием Путина в регионах

4 апреля президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи (ВКС) откроет молодежные центры в регионах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля, заявление приводит ТАСС.

В Кремле анонсировали мероприятие с участием Путина в регионах
© Lenta.ru

Как сообщает портал «СеверПост», одним из центров, которые по ВКС откроет глава государства, может стать учреждение «ВОИН» в Мурманской области.

Уточняется, что центр будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Ранее Путин лично посетил Чукотку и воспользовался для передвижения необычным видом транспорта.

Политика
Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
Мурманская Область
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