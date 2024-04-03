Володин отчитал депутатов Госдумы за поведение во время доклада правительства

Депутаты, которые покинули зал Госдумы (ГД) во время отчета правительства, должны задуматься, тем ли они занимаются. Так парламентариев отчитал спикер ГД Вячеслав Володин. Lenta.ru

«Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят — задумайтесь, что касается самореализации в политике. <…> Те, кто ушел, может потом не переизбираться», — заявил Володин. Ura.Ru

Он уточнил, что в начале выступления премьер-министра Михаила Мишустина было 430 депутатов, но спустя три часа кто-то «отошел передохнуть». Газета.Ru