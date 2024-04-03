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Песков: Путину доложили о ситуации с паводками, он дал поручения

Людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах РФ, окажут помощь. Президент России Владимир Путин уже дал соответствующие поручения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Владимир Путин заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах», - сказал Песков. Российская газета

В последние дни в некоторых регионах РФ начался паводок. Как сообщили в оперативных службах, по данным на утро среды, на территории 32 регионов РФ подтоплены 248 жилых домов и более 3,2 тыс. дачных участков. Наиболее сложная ситуация складывается на Алтае и в Оренбургской области. При этом отмечалось, что пик паводка еще не пройден. ТАСС

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