Песков: Путину доложили о ситуации с паводками, он дал поручения

Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям. об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления.

Активная фаза весеннего половодья наблюдается в 26 регионах России. Подтоплены свыше 440 жилых домов, более 2,6 тысяч приусадебных участков, 120 низководных мостов и 70 участков автодорог.