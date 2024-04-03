Захарова пообещала ответ на санкции Южной Кореи

Россия ответит на объявленные 2 апреля санкции со стороны Южной Кореи, заявила представитель МИД Мария Захарова. RT на русском

По ее словам, санкции Южной Кореи в отношении российских граждан, юрлиц и судов - это недружественный шаг, он вызывает сожаление. «Введение нелегитимных, подчеркну, санкций будет иметь негативное последствие для отношений с Россией», - сказала она. ТАСС

Сеул ранее ввел санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению Сеула, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Деловая газета «Взгляд»