Главе Госдепа Энтони Блинкену стоит вспомнить название одного из фильмов Бондианы «Никогда не говори „никогда“» во время обсуждения неприступности Киева, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский то же самое говорил про Мариуполь и Артемовск.

Никогда не говори никогда — это, кажется, название одного из фильмов голливудской франшизы о Джеймсе Бонде. Зеленский говорил, что никогда не падут ни Мариуполь, ни Артемовск, ни Авдеевка. Киев — русский город, безусловно. Он был намного лучше именно в составе СССР или Российской империи. Так что его возвращение — это восстановление исторической справедливости, Киев будет наш, — подчеркнул депутат.

Ранее Блинкен выразил уверенность, что России не удастся взять под свой контроль Киев. Он пояснил, что такие опасения существовали в начале украинского конфликта, но благодаря поддержке Украины со стороны США, Франции и ряда других стран этого удалось избежать и россиянам не удастся завоевать всю страну, «сделав ее частью большой России».

Блинкен заявил, что Киев не перейдет под контроль РФ

Отвечая на вопрос о том, как США относятся к потенциальным территориальным уступкам со стороны Украины, в частности к вхождению в состав РФ Донбасса и Новороссии и отказу Киева от претензий на Крым, госсекретарь указал, что решение данного вопроса остается за украинцами. Вашингтон поддержит любой выбор, отметил он.

Ранее журналист Такер Карлсон констатировал, что США ввязываются в конфликт с Россией из-за политики главы Белого дома Джо Байдена и, как следствие, мир сейчас ближе к ядерному конфликту, чем когда-либо. Совершенно непонятно, почему Вашингтон пытается сделать Россию главным врагом, заметил эксперт, ведь тогда Штаты будут неизбежно втянуты и в другие конфликты.