Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Польшу чемпионом по стиранию памяти о Второй мировой войне с помощью уничтожения памятников. Об этом пишет «Российская газета».

Дипломат пояснила, что Россия с 2020 года ведется реестр снесенных в недружественных странах памятников советским воинам, в нем уже 960 монументов. При этом только в Польше было уничтожено 465 памятников подвигам советских солдат.

«Эта страна стала позорным чемпионом по стиранию памяти о Второй мировой войне», — констатировала Мария Захарова.

При этом официальный представитель МИД России напомнила, что в боях за свободу Польши погибли 600 тысяч советских солдат.

В Польше уже не первый год сносят советские памятники. Это стало следствием поправок о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования, которые были одобрены президентом Анджеем Дудой.

Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявлял о необходимости сноса в Польше не менее 60 памятников советским солдатам-освободителям, в том числе в Великопольском и Силезском воеводствах. Он также отмечал, что если главы каких-то муниципалитетов не согласятся с решением о сносе, то «могут ожидать его визита».