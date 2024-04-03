Захарова объяснила ужесточение мобилизации на Украине

Украина ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи Киеву. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На Украине открыто говорят о нарастающих проблемах с мобилизацией, - отметила она. - Эксперты отмечают, что за текущий год имеющийся мобилизационный потенциал иссякнет почти на 70%".

По словам дипломата, улучшить положение дел не способны ни предлагаемые меры по призыву в армию женщин, ни утвержденные на днях президентом Украины Владимиром Зеленским законодательные акты о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, о новом порядке призыва на военную службу лиц с ограниченными возможностями и об электронном реестре военнообязанных.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что украинское руководство предпринимает упомянутые шаги "по настоянию Вашингтона для обеспечения благополучного исхода голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи Киеву".