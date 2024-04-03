Захарова объяснила ужесточение мобилизации на Украине

Захарова заявила, что ужесточение мобилизации на Украине происходит по настоянию США
Украина ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи Киеву. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На Украине открыто говорят о нарастающих проблемах с мобилизацией, - отметила она. - Эксперты отмечают, что за текущий год имеющийся мобилизационный потенциал иссякнет почти на 70%".
По словам дипломата, улучшить положение дел не способны ни предлагаемые меры по призыву в армию женщин, ни утвержденные на днях президентом Украины Владимиром Зеленским законодательные акты о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, о новом порядке призыва на военную службу лиц с ограниченными возможностями и об электронном реестре военнообязанных.
Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что украинское руководство предпринимает упомянутые шаги "по настоянию Вашингтона для обеспечения благополучного исхода голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи Киеву".
"Признаться Белому дому перед своими избирателями в полном провале проекта "Киевский режим и так называемая Украина под протекторатом США" команда [президента США Джо] Байдена не может, потому что это было главное в их внешней политике, это был их козырь, это была стартовая площадка для, как они считали, будущих побед глобального масштаба во всем мире, - подчеркнула Захарова. - Эта ставка не сыграла. Они проиграли, но сказать об этом своим налогоплательщикам не в состоянии, и они будут больше и больше требовать денег с простых американцев для того, чтобы поддерживать Зеленского на плаву, а с Зеленского они требуют жизней граждан Украины".