$92.53+0.2399.41-0.15
Войти в почту

В Кремле перечислили необходимые после атаки дронов ВСУ на Татарстан меры

После первой с начала спецоперации атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан необходимо принять ряд мер. Их перечислил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности», — сказал Песков.

По его словам, ударами по территории России Украина продолжает свою агрессивную террористическую политику.

Политика
Видео
Дмитрий Песков
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости