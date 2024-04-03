В Кремле перечислили необходимые после атаки дронов ВСУ на Татарстан меры

После первой с начала спецоперации атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан необходимо принять ряд мер. Их перечислил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности», — сказал Песков.

По его словам, ударами по территории России Украина продолжает свою агрессивную террористическую политику.