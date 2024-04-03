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Патрушев назвал дезинформацией заявления об организации взрывов "Северных потоков" Киевом

Заявления об организации Украиной взрывов «Северных потоков» являются дезинформацией. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Lenta.ru

"Хотел бы напомнить о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", совершенных в сентябре 2022 года. Западные СМИ и официальные лица тогда наперебой рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами, подошедшими на яхте к газопроводам. Эта дезинформация распространялась ими в расчете на некомпетентных западных обывателей", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС. ТАСС

"Факт заключается в том, что осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения. Как известно, они имеются в распоряжении у США и Англии", - подчеркнул секретарь СБ РФ. Российская газета

Патрушев назвал дезинформацией заявления об организации взрывов «Северных потоков» Киевом
© РИА Новости
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