Заявления об организации Украиной взрывов «Северных потоков» являются дезинформацией. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Lenta.ru

"Хотел бы напомнить о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", совершенных в сентябре 2022 года. Западные СМИ и официальные лица тогда наперебой рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами, подошедшими на яхте к газопроводам. Эта дезинформация распространялась ими в расчете на некомпетентных западных обывателей", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС. ТАСС

"Факт заключается в том, что осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения. Как известно, они имеются в распоряжении у США и Англии", - подчеркнул секретарь СБ РФ. Российская газета