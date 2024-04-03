В Кремле ушли от ответа на вопрос об участии Путина в саммите G20

В Кремле отреагировали на идею Бразилии ввести иммунитет для лидеров государств от решения Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России продолжат смотреть на то, как будет развиваться ситуация.

«Никак не рассматривался этот вопрос [об участии Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии]. <…> Будем дальше смотреть как будет развиваться ситуация», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Его слова передает корреспондент URA.RU.