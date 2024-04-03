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В России высказались о предупреждении США о конкретной цели теракта в Москве

В предупреждении США о теракте могло быть мало деталей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о сообщениях СМИ, согласно которым Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении именно на «Крокус Сити Холл».

«Так можно сказать про любой большой публичный объект, что там грозит что-то. Должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики невозможно, это же будет какая-то паника. Вопрос между паникой и достоверной информацией очень тонкий. Вообще всегда все торговые центры и места массового посещения людей находятся под особым прицелом, чтобы такой террористический акт совершить. Можно даже спонтанно сказать, а потом через какое-то количество времени это может случиться», — допустила депутат.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать именно «Крокус Сити Холл». Собеседники издания отмечают, что это произошло за день до публикации американским посольством в России официального предупреждения об угрозе для своих граждан.

Число погибших при теракте в «Крокусе» детей возросло

Один из источников газеты сказал, что США также предупредили о возможной атаке на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ отчиталась, что раскрыла ячейку запрещенной в России террористической организации ИГИЛ-Х также известную как «Вилаят Хорасан», члены которой планировали напасть на столичную синагогу.

2 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон передал недостаточно информации, чтобы предотвратить теракт. По его словам, сведения были общими, без дополнительных подробностей.

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