Ход Бразилии может позволить Путину принять участие в саммите G20

Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров государств, которые не поддерживают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Среди таких стран как раз — Россия. Это решение позволило бы российскому президенту Владимиру Путину лично принять участие в саммите стран Большой Двадцатки (G20). В этом году он пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщает Reuters.

© Официальный сайт Президента РФ

«Бразилия выступает за иммунитет глав государств, которые не являются участниками таких договоров, как Международный уголовный суд (МУС). Такое решение может способствовать участию в саммите G20 президента России Владимира Путина», — передает Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.

Таким образом, Путин может проигнорировать ордер на арест в свой адрес со стороны МУС. Он был выдан в марте прошлого года. Власти Бразилии уверены, что иммунитет для лидеров государств будет способствовать урегулированию дипломатических международных соглашений.

Саммит G20 пройдет 18—19 ноября 2024 года в Бразилии. Среди стран участников выступает Россия. Однако в связи с ордером на арест Путина, введенный МУС в прошлом году, глава государства не может лично посетить саммит. Участник от России пока не определен.