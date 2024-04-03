Патрушев заявил, что ВСУ и НАТО ничего не могут сделать на поле боя

ВСУ и НАТО ничего не могут сделать на поле боя, поэтому противник все чаще прибегает к террористическим методам, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС. ТАСС

«В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам», — сказал Патрушев. RT на русском

Он отметил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле. «В данном контексте обратили внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов», — сообщил коллегам Патрушев. Российская газета