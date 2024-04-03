Путин поздравил Виктора Садовничего с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего с днем рождения, высоко оценив его вклад в развитие отечественной высшей школы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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В поздравительной телеграмме президент охарактеризовал ректора как общественного деятеля с огромным авторитетом и безупречной репутацией. Он также отметил, что МГУ стал центральным интересом для желающей получить образование высокого качества молодежи во многом благодаря усилиям Садовничего.

Владимир Путин в день рождения пожелал Виктору Садовничему крепкого здоровья и сохранения бодрости духа.