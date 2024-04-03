РФ распространила в ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по консульству Ирана

Российская сторона распространила в СБ ООН проект заявления с осуждением атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы по договорённости с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего», — написал он в Telegram.

Полянский подчеркнул, что это будет ещё одной возможностью протестировать настоящие намерения Запада.

Ранее в МИД России осудили удар Израиля по зданию консульства Ирана в Сирии.