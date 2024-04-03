МИД РФ отреагировал на участие шведских наемников в боях на стороне ВСУ

В МИД РФ заявили, что российским властям известно о шведских наемниках, воюющих на стороне ВСУ, и рассказали, как именно их вербуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее представитель МИД Швеции Тумас Ванеск назвал вербовку шведов для участия в боевых действиях на Украине не противоречащей международному праву.

В МИД РФ заявление шведского коллеги сочли «фактически подстреканием к поездкам в «горячую зону».

«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных «солдат удачи» <…> говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», - подчеркнули в российском министерстве.

В Европе заметили рост числа могил погибших на Украине наемников

В МИД также выразили уверенность, что шведов вербует посольство Украины в Стокгольме.

В середине марта в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были уничтожены 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши (по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли). Из Швеции прибыло 88 наемников, 26 из них были уничтожены, сообщили военные.

Российские дипломаты порекомендовали помнить об этой статистике - и не только шведам, а всем, кто планирует выступить против российских войск.