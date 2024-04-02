Медведев допустил ликвидацию лидеров Украины

Медведев заявил, что лидеров Украины надо ликвидировать, если они причастны к теракту
Руководство Украины ждет судьба Степана Бандеры, если подтвердится их причастность к теракту в "Крокус сити холле". Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что даже "при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа" представителей "Азова" (признан в РФ террористической организацией), руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) или президента Украины Владимира Зеленского, их все равно не будут судить в Международном уголовном суде или других подобных инстанциях.
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"Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе", - отметил Медведев. "Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров - ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте", - написал зампред Совбеза РФ.