Меликов призвал дагестанских чиновников прочитать «Шинель» Гоголя

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе совещания по вопросам текущей повестки порекомендовал чиновникам перечитать повесть Николая Гоголя «Шинель», в которой поднимается тема «маленького человека». Об этом пишет РИА «Новости».

Глава республики заметил, что сотрудники ведомств напоминают ему чиновников гоголевских времен.

Меликов пояснил, что у классика есть произведение, в котором рассказывается о судье мужчины, который ходил в присутственные места до самой своей смерти, но так и не добился желаемого.

«И здесь [в Дагестане] так: пока от одного поручения к его исполнению дойдешь, три жизни пройдет. Почитайте Гоголя», — призвал глава республики.

Судьба людей нередко зависит от того, как скоро будет принято решение, как быстро поставлена печать, резюмировал Меликов.

Ранее глава Дагестана раскритиковал начальника управления образования администрации Рутульского района республики Фермана Ахмедбекова за снос здания сельской школы, а затем выгнал его с совещания.

Кроме того, Меликов поручил провести в отношении Ахмедбекова служебную проверку и принять соответствующие решения, в том числе кадровые.