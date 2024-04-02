Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему было бы любопытно посмотреть на последствия гипотетического удара иранских войск по консульству США в Израиле. Так политик прокомментировал авиаудар Израиля по посольству Ирана в Сирии в беседе с РИА Новости.

По словам Медведева, он видит «страх и растерянность в глазах америкосов».

«А то что, Израилю, получается, можно, а Ирану нет?» — задался вопросом политик.

Он подчеркнул, что, несмотря на отношение США и Израиля к иранским чиновникам, это официальные лица. «Ждем ответа», — заключил зампред Совбеза.

Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов заявил, что авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии усилит напряженность на Ближнем Востоке. По его словам, последствия этой атаки могут быть непредсказуемыми. По словам дипломата, «Иран оставляет за собой право на ответные шаги». Он также отметил, что Россия наблюдает за развитием ситуации.

Авиаудар Израиля по консульству Ирана может привести к войне в регионе – CNN

1 апреля военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по зданию у посольства Ирана в сирийской столице. В результате атаки здание консульства оказалось разрушено. По последним данным, жертвами атаки стали 13 человек. Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» Израиля.