Путин заявил, что оценка Кустурицы событий вокруг Украины совпадает с его мнением

Президент России Владимир Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей в Кремле. Lenta.ru

Путин заявил, что оценки Кустурицы по поводу событий вокруг Украины совпадают с его мнением. Президент указал, что ситуации в Сербии и на украинской территории являются схожими. Москва24

"Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, [и аналогия с с событиями в Югославии в годы Второй мировой войны] полностью совпадают с моими, - обратился Путин. - То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, - возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне - это все очень похожие явления". ТАСС