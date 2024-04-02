Запад возлагает на Россию вину за кончину колониализма в мире, но этот процесс был неизбежен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

"До сих пор эти исторические фобии присутствуют, кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества. Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так", - подчеркнул Путин.

По его словам, "действия Советского Союза ускоряли процесс, но он был неизбежен".