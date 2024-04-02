Посол РФ раскрыл последствия удара Израиля по консульству в Дамаске

Последствия удара Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске могут быть непредсказуемыми, они окажут «отрицательное влияние на обстановку в регионе» вплоть до серьезной эскалации. Такое заявление сделал посол России в Иране Алексей Дедов, передает «РИА Новости».

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Он уверен, что действия Израиля приведут к «очень заметной эскалации в регионе Ближнего Востока и негативно скажутся на урегулировании соответствующих проблем». По мнению Дедова, последствия удара «могут быть непредсказуемыми, но они точно окажут «отрицательное влияние на всю обстановку в регионе».

«Иран оставляет за собой право на ответные шаги, какие конкретно это будут шаги, пока предвосхищать очень сложно. Будем наблюдать», — добавил он.

Напомним, что ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске вечером 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе генерал Мохаммад Реза Захеди из командного состава сил спецназначения «Аль-Кудс» КСИР. Еще 12 человек пострадали. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари пообещал решительный ответ на действия Израиля.