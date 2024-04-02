«Мы заплатили очень высокую цену»: что заявил Путин о теракте в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД высказался об исполнителях и заказчиках теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». О чем заявил глава государства, что он сказал о трагедии в Красногорске и мигрантах, какие последние новости о теракте в «Крокусе»?

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Что сказал Путин о теракте в «Крокусе»

2 апреля российский лидер выступил на заседании коллегии МВД. Путин указал, что Россия заплатила очень высокую цену за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно, прежде всего, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей», — заявил глава государства.

Кроме того, президент потребовал установить не только исполнителей теракта в «Крокусе», но и все звенья и цепочки бенефициаров этого преступления. Путин пообещал, что Россия доберется до всех причастных к атаке на концертный зал в Красногорске.

«Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Уже говорил: нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся», — сказал российский лидер.

Что сказал Путин о мигрантах

Как отметил глава государства, возможность приехать и жить в России должна быть только у тех, кто уважает ее традиции, язык и культуру. Вместе с тем он подчеркнул недопустимость использования теракта в «Крокусе» для разжигания национальной розни.

«Недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, обеспечение общественного порядка и нейтрализация организованной преступности — главные задачи Министерства внутренних дел. Он призвал уделить особое внимание этим приоритетам.

Какие последние новости о теракте в «Крокусе»

Накануне Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. На допросе задержанный рассказал, что является гражданином Таджикистана. У него есть жена и трое детей. До ареста мужчина трудился на стройке разнорабочим, работал там неофициально. На вопрос о временной регистрации в России он ответил, что не помнит адреса. На слушании подозреваемый общался через переводчика.

Следователи установили, что Юсуфзода перечислил деньги со своей банковской карты соучастнику за несколько дней до теракта. Они предназначались для обеспечения проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Ранее были арестованы девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления: Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами и Мухаммадсобир Файзов. Все они являются гражданами Таджикистана.

Кроме того, 31 марта Национальной антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ходе КТО (режим контртеррористической операции) в Дагестане были задержаны три человека, которые планировали совершить теракты. По информации Telegram-каналов, задержанные на территории республики имели прямое отношение к участникам нападения на «Крокус».

«Задержанные сегодня в Дагестане в ходе КТО граждане среднеазиатской республики, по предварительной информации, имели прямое отношение к террористам, которые напали на „Крокус Сити Холл“», — пишут источники.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 144 человека, а количество пострадавших возросло до 551.