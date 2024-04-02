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В России отреагировали на переименование улицы Кутузова в Херсоне

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа оценил переименование улицы Кутузова в подконтрольном Киеву Херсоне в честь украинского националиста Романа Шухевича. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил подобное решение.

В России отреагировали на переименование улицы Кутузова в Херсоне
© РИА Новости

Ранее о переименовании улицы Кутузова сообщил глава местной городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

«Это подтверждает факты нацистских проявлений на Украине, каждое такое действие говорит об этом. Мы с этим боремся, и недолго просуществуют улицы с таким названием», — сказал Чепа.

В феврале в Киеве дерусифицировали улицу Булгакова. Ее переименовали в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе. В том же месяце дерусифицировали более 20 улиц в Чернигове. По словам местной городской рады, решение связано с защитой национальных интересов Украины.

Политика
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