В Кремле высказались о позиции России по «Талибану»*

Позиция по вопросу исключения находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористических организаций будет оглашена после проработки вопроса. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Члены движения «Талибан»* захватили власть после вывода из Афганистана американских военных в августе 2021 года. Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, назначили членов правительства и провозгласили ряд законов в соответствии с шариатом. Накануне в МИД России заявили о проработке снятия с «Талибана»* статуса террористической организации.

Сегодня официальный представитель Кремля заявил, что вопрос действительно прорабатывается.

«Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции [Кремля по этому вопросу]», - отметил Дмитрий Песков.

Также он обратил внимание на то, что Афганистан находится рядом с Россией и власти двух стран вынуждены так или иначе взаимодействовать на региональном уровне.

«Нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога. Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане», - заметил пресс-секретарь президента России.

*Движение «Талибан» признано террористическим, его деятельность запрещена в России. Также организация запрещена ООН.