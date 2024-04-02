Картаполов назвал единственный способ прекратить атаки БПЛА из Украины

Глава Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал удар беспилотниками по Татарстану. По его словам, атаки со стороны ВСУ прекратятся, когда ВС РФ возьмут Киев.

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«Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками», — заявил Картаполов в беседе с telegram-каналом Shot.

Депутат подчеркнул сложность борьбы с киевским режимом, который он назвал террористическим и указал на их тактику нанесения ударов по мирным объектам.

Картаполов выразил уверенность в том, что Россия справится со всеми вызовами, несмотря на террористические методы ведения военных действий Украиной. Он подчеркнул, что борьба с террористами всегда сложнее, чем с обычными военными противниками.

Ранее ГУР признали причастность к атаке дронов в Татарстане. СК РФ займется расследованием атак беспилотников в Татарстане, в результате которых пострадали местные жители, передает телеканал 360. По последним данным, ранены семь человек.