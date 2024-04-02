Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

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Глава российского государства отметил, что обеим странам, несмотря на непростые международные условия, удалось сделать многое для укрепления институтов Союзного государства и развития многоплановых связей.

Выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой денежно-кредитной и макроэкономической политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства.

Владимир Путин также напомнил о том, что в январе нынешнего года был утвержден новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов. Президент России выразил уверенность в том, что реализация этого комплекса мер отвечает коренным интересам как россиян, так и белорусов, она идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Поздравительная телеграмма с Днем единения народов Беларуси и России опубликована и на сайте президента Беларуси Александра Лукашенко. В своем поздравлении Лукашенко отметил, что самое главное - Союз имеет ярко выраженную социальную направленность. Как подчеркнул он, граждане двух стран пользуются равными гарантиями и правами, могут на деле ощутить преимущества жизни, работы, учебы и путешествий в рамках Союзного государства без ограничений.