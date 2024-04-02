Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

В свою очередь, Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.