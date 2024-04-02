Посол РФ выразил благодарность Венесуэле от имени Владимира Путина

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров выразил благодарность от имени президента России Владимира Путина венесуэльскому народу и правительству за солидарность с РФ на фоне террористической атаки в "Крокус сити холле". Мелик-Багдасаров в понедельник принял участие в качестве почетного гостя в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión (VTV).

"В первую очередь, господин президент [Николас Мадуро], позвольте мне выразить вам глубокую благодарность от президента Владимира Путина и от меня за соболезнования, которые были сразу после террористической атаки [в "Крокус сити холле"] незамедлительно направлены в заявлении правительства Венесуэлы, мы высоко ценим солидарность правительства и народа Венесуэлы", - сообщил президенту страны Николасу Мадуро посол РФ в прямом эфире телеканала VTV.

По просьбе Мадуро Мелик-Багдасаров рассказал о ходе расследования. Он указал, что "на сегодняшний день погибли 144 человека, почти половина из них были расстреляны террористами в концертном зале".

Российский дипломат сообщил президенту и собравшимся на телепередаче, что преступники сразу после теракта направились к границе с Украиной, где для них было приготовлено окно. Посол добавил, что на Украине террористы должны были получить остаток оплаты за теракт, который они совершили исключительно за деньги, что опровергает версию об организации террористической акции "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ).

Участники программы приветствовали российского посла продолжительными аплодисментами.