Полянский: СБ ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана
Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание в связи с ударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, после израильской атаки на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в Совбез ООН с просьбой осудить эту акцию.
"В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН", - отметил дипломат.
Полянский добавил, что заседание назначено на 2 апреля на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).
Напомним, авиация Израиля нанесла ракетный удар по сирийской столице 1 апреля. По данным СМИ, целью атаки было здание возле посольства Ирана в Дамаске, где расположено генконсульство ИРИ и резиденция посла.
Здание консульства было полностью разрушено. Жертвами бомбардировки стали до семи человек, еще 12 пострадали.
Известно, что в результате израильской атаки погиб высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Сардар Мохаммад Реза Захеди.