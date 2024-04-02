Полянский: СБ ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание в связи с ударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, после израильской атаки на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в Совбез ООН с просьбой осудить эту акцию.

"В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН", - отметил дипломат.

Полянский добавил, что заседание назначено на 2 апреля на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

Напомним, авиация Израиля нанесла ракетный удар по сирийской столице 1 апреля. По данным СМИ, целью атаки было здание возле посольства Ирана в Дамаске, где расположено генконсульство ИРИ и резиденция посла.

Здание консульства было полностью разрушено. Жертвами бомбардировки стали до семи человек, еще 12 пострадали.

Известно, что в результате израильской атаки погиб высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Сардар Мохаммад Реза Захеди.