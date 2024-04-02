Патрушев обвинил НАТО в эпидемии рака на территории бывшей Югославии

Примененные Североатлантическим альянсом в Югославии снаряды с обедненным ураном привели к многократному росту случаев рака, от которого мирное население гибнет даже спустя 25 лет после агрессии НАТО, сообщил изданию «Аргументы и факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, четверть века назад произошли бомбардировки Югославии. Тогда под прикрытием лозунга «защиты прав человека и демократии» авиация Альянса расправлялась с безоружными людьми. В результате погибли свыше 2,5 тысяч человек, более 12 тысяч мирных жителей были ранены. Точное число погибших до сих пор точно не установлено.

По словам Патрушева, применение боеприпасов с обедненным ураном привело к загрязнению почвы и многократному росту онкологических заболеваний у населения.

По словам экспертов, сообщения Запада о том, что обедненный уран в снарядах НАТО якобы безопасен и малорадиоактивен, являются дезинформацией. Североатлантический альянс использует обедненный уран в сердечниках бронебойных снарядов разного калибра. Сердечники изготавливаются из рециклированного обедненного урана. За счет техногенных изотопов он более радиоактивен, чем обедненный уран из природного урана. При попадании данного снаряда в цель образуется большое количество радиоактивной и токсичной пыли окислов урана.

Специалисты считают, что 120-миллиметровый натовский снаряд образует почти один килограмм токсичной радиоактивной пыли, которая, попадая в человеческий организм, приводит к внутреннему облучению крайне опасными альфа-частицами. Не попавшие в цель снаряды лежат в земле, ржавея и выделяя опасные соединения в подземные воды.