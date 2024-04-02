Инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для участия в антироссийских операциях, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «АиФ».

США используют Североатлантический альянс, чтобы вести «гибридные войны», сказал глава Совбеза РФ. Страны военного блока послушно вводят экономические санкции, проводят разведку, психологические операции и кибератаки. Члены НАТО участвуют в акциях подрыва и дезорганизации госуправления в странах, которые не согласны с политикой англосаксов.

В России раскрыли планы Киева в отношении части украинских территорий

Военный блок не гнушается использовать для своих целей террористические организации, сказал Патрушев.

Вашингтон и Брюссель намерены и дальше использовать Украину в своих интересах. Фактически Североатлантический альянс является стороной украинского конфликта и замешан в обстрелах российских территорий со стороны нацистов, сказал секретарь Совета безопасности.