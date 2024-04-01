Бизнесмен Алишер Усманов в молодые годы был отличным фехтовальщиком: стал мастером спорта, входил в юношескую сборную Узбекской ССР и даже привлекался в сборную Советского Союза. По мнению экспертов, свои навыки он в настоящее время активно применяет в юридической борьбе с немецкими правоохранительными органами.

В 2022 году, полагают аналитики, предприниматель ушел в глухую защиту на фоне введенных против него многочисленных ограничительных мер со стороны западных стран и целой волны негативных публикаций, в которых журналисты рассказывали об обысках на 24 виллах бизнесмена, яхтах Dilbar и IrinaVU, связях с президентом России Владимиром Путиным.

Обозреватели западных СМИ предположительно были уверены в том, что Усманов не сможет им ответить. Они не учли его фехтовальное прошлое и не могли себе представить, что бывший фехтовальщик решит воспользоваться таким приёмом, как «кроазе» — это выбивание шпаги из рук противника мгновенным ударом по её слабой части.

Слабой частью, заметили эксперты, оказались откровенно пустые аргументы западных медиа. В ходе обысков на виллах, не принадлежащих бизнесмену, а лишь арендованных им, полиции удалось найти только четыре сувенирных яйца, не имеющих исторической или культурной ценности.

Далее выяснилось, что роскошная яхта Dilbar не принадлежит ни Усманову, ни его сестре Гульбахор Исмаиловой. Корабль находится в собственности семейного траста, из которого предприниматель вышел в2017 году, а его родственница — в 2022.

В связи с раскрытием этой информации Федеральное ведомство уголовной полиции Германии было вынуждено удалить с официального сайта свои заявления о том, чтосудно якобы принадлежит сестре бизнесмена.

Кроме того, Усманову удалось доказать, что яхта IrinaVU, которую в СМИ также связывали с предпринимателем и его бывшей женой Ириной Винер, не имеет к нему никакого отношения.

В мае 2023 года суд Франкфурта-на-Майне призналобыски на виллах и на яхте Dilbar незаконными и позднее предписал вернуть все изъятые вещи.

В январе 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил журналу Forbes распространять утверждения о том, что Усманов являлся «подставным лицом» президента РФ и «решал его бизнес-проблемы», а также ряд других сведений, не подтвержденных доказательствами.

В марте суд возбудил уголовное дело в отношении двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, выдавших ордера на обыск вилл без серьезных оснований для этого, по подозрению в уклонении от правосудия и преследовании невиновных.

Игорь Кельман, управляющий партнёр юридической компании «Аксенов и партнёры», пояснил, что Алишер Усманов не рассчитывает на полное снятие санкций. Он добавил, что бизнесмен стремится оградить связываемое с его именем имущество за рубежом от новых попыток незаконного изъятия.

«То, что происходит, должно послужить гарантией от новых попыток незаконно изъять связаннное с ним имущество за рубежом. По крайней мере, правоохранительные органы в Германии хорошо подумают, прежде чем снова пытаться», — отметил юрист.

Эксперты резюмировали, что успешные юридические кейсы Усманова создают задел на будущее и для других российских предпринимателей, пострадавших от санкций. По их мнению, после окончания антироссийской кампании «бизнес будет уже знать, как правильно держать юридическую шпагу».