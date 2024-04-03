Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной

Президент подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Анне Кикиной.

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Почетное звание Анна Кикина получила за мужество и героизм, которые она проявила во время длительного космического полета на МКС.

Анна Кикина - российский космонавт-испытатель №129, первый космонавт из Новосибирска. В октябре 2022 года она стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между двумя странами. Полет продолжался 157 суток 10 часов 01 минуту.