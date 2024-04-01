Захарова прокомментировала обвинения СБУ в адрес Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Службы безопасности Украины в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Ранее СБУ заочно обвинила Симоньян в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, а также оправдании, признании правомерными и отрицании действий России, которые на Украине расценивают в качестве «агрессии» и прославлении участников СВО.

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — прокомментировала это Захарова.

Напомним, что на Украине уже не первый раз выдвигают обвинения против Симоньян. Так, в марте 2022 года ее обвинили в финансировании действий, совершенных с целью «насильственного захвата власти» или «изменения границ» страны.